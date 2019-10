2,5 millionar kroner i støtte til Skaparhuset i Ulstein

Nyhende

Kultur, nærings- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal løyvde torsdag 1,5 millionar kroner til Skaparhuset, og Sparebanken Møre plussar på med nok ein million kroner. Det kjem fram i ei pressemelding torsdag.

- Skaparhuset vil bli ein ny og spennande arena for læring på tvers av næringsliv, kommunar, utdanningsmiljø og elevar og studentar, seier utvalsleiar Marit Nerås Krogsæter.

Hus for læring og innovasjon

I dette såkalla "Skapahuset" skal næringslivet, kommunane, utdanningsmiljøa, elevar og studentar møte på like vilkår for å lære av kvarandre. Det som eit grunnlag for innovasjon og omstilling.

- Dette blir utruleg spennande, seier prosjektleiar Kjersti Kleven i NCE iKuben.

NCE iKuben var initiativtakar i lag med Ulstein kommune. Kjersti Kleven har leia forprosjektet som har greia ut grunnlaget for Skaparhuset.

- Vi skal skape ein verkstad for læring og innovasjon med aktivitet både seint og tidleg. Her skal ein kunne lære av kvarandre, teste nye løysingar, prøve og feile, anten ein er ingeniør frå ei bedrift, elev, helsearbeidar frå ein kommune eller deltakar i Kodeklubben. Ein slik felles arena utan sektorgrenser, har vi ikkje funne nokon annan stad, seier Kleven.

Kleven og NCE iKuben har med seg ÅKP, ProtoMore innovasjonslab, Høgskulen i Volda, Mafoss, nystarta Ulstein næringsforum, i tillegg til Ulstein kommune og Ulstein vidaregåande skule på prosjektet. Dermed er dette ei satsing som vil gi læring og ringverknader for heile fylket, opplyser fylkeskommunen i meldinga.