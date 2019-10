Nyhende

Ulstein formannskap vedtok at dei støttar Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne sitt syn om at turstien til Hasundhornet blir bygt etter kategori B, ikkje kategori c som vart vedteke i kommunestyret etter eit benkeframlegg. Hanne Notøy (Ap) meinte at det var fleire i kommunestyret som hadde gått i surr med bokstavane under røystinga om kommuneplanen.

Formannskapet ber administrasjonen førebu ei sak for å endre kategorien på turstien, så han blir framkommeleg for fleire.