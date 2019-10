Gjentek suksessen med å selje ullskjerf frå Nepal

Nyhende

Stiftinga Live Åtte driv ei avlastingsleilegheit for ei ung kvinne med utviklingshemming – og eit tilbod med avlasting i heimane til 14 familiar i Katmandu i Nepal.

Styreleiar i Live Åtte, Eli Skaatun, har sjølv ei dotter med utviklingshemming – og fortel til lokalavisa at ho på eit møte i Trondheim kom i kontakt med mora til Lisa, ei ung kvinne i Nepal, som også har utviklingshemming. Men der er tilhøva for menneske med ein meir utfordrande kvardag ikkje på langt nær like gode som i Norge.

– Mora fortalde at Lisa budde heime, i 5. etasje – utan bad og toalett. Ho måtte berast opp og ned. Det ho fortalde om tilhøva gjorde inntrykk på meg. Eg snakka med vernepleiar Liv Meisingset ved NTNU, som i fleire år har jobba for tilhøva til menneske med utviklingshemming i Nepal, og som jobbar med praksisutveksling for studentar frå Norge til landet. Vi kom fram til at vi ønskte å starte ei avlastingsleilegheit for denne unge kvinna. Vi fekk med fleire støttespelarar, og fekk til slutt på plass tilbodet. Det å sjå Lisa no, nokre år etter at ho flytta inn i leilegheita, er heilt fantastisk. Dette var livsendrande for ho, seier Skaatun, som fortel at det er mykje skam knytt til utviklingshemming i Nepal.

Sel varme ullskjerf frå Nepal

Onsdag kveld hadde Skaatun besøk av styrekollegaene Inger Annie Rise og Ellen Kvalsund – i tillegg til medhjelpar Doris Høybakk. Då pakka dei ut eskene ho hadde fått tilsendt frå Nepal, med heile 200 flotte skjerf i.

– Då vi selde slike handlaga ullskjerf i fjor på Julemessa på Ishavsmuseet i Brandal vart det raskt tomt. Difor gjer vi dette i år også, og veit at interessa er stor. Det er kjempekjekt å kunne selje slike fine produkt, der inntektene uavkorta går tilbake til det viktige arbeidet vi gjer i Nepal, fortel Ellen Kvalsund i stiftinga Live Åtte.