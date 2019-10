Dette er dei nominerte til språkprisen 2019

Nyhende

Dei fire nominerte er leksikonet Allkunne, forfattar Kristin Fridtun, komikar Are Kalvø og verket Norsk språkhistorie.

Det er einskildverk eller produksjonar frå dei siste fem åra som kan kvalifisere seg til prisen. Og den kan verte tildelt personar eller grupper, der kandidatane kan ha bakgrunn frå ulike sektorar i samfunnet.

Språkrådet melder i ei pressemelding at juryen har gått gjennom fleire kandidatar og kome fram til ei liste på fire som no står att i kampen om å få prisen på 100.000 kroner.

Den eine kandidaten er det digitale nynorskleksikonet Allkunne.

«Ei konsekvent og eintydig språknorm styrker inntrykket av at redaksjonen prioriterer god nynorsk språkføring like høgt som at innhaldet skal vere fagleg påliteleg og oppdatert», skriv juryen i om leksikonet i vurderinga.

Forfattar og filolog Kristin Fridtun er nominert for bøkene Kjønn og ukjønn, Ordhistoriske essay (2015), Homoflokar (2018) og Språket er ei bukse. Om biletbruken i norsk språkdebatt (2019).

«Kombinasjonen av gode analytiske evner og evna til sjølv å finne klargjerande språklege bilete gjer Fridtuns tekstar både lærerike og underhaldande», er mellom anna noko juryen peikar på i nomineringa av Fridtun.

Nummer tre på lista er forfattaren og komikaren Are Kalvø, som gav ut boka Hyttebok frå helvete i fjor. Juryen omtalar han som «ein av dei fremste komikarane i landet, og han er det på framifrå nynorsk».

Den fjerde av dei nominerte til Språkprisen er Norsk språkhistorie, som er eit verk i fire band om språket vårt. Hovudredaktørane bak verket på 2500 sider er Helge Sandøy og Agnete Nesse.

Den 18. november blir vinnaren offentleggjort. Åse Wetås, direktør i Språkrådet, vil dele ut prisen onsdag 20. november på Litteraturhuset i Bergen.