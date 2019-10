Nyhende

Ulstein kommune var ein av fire nominerte til Årets ungdomskommune i Noreg. Utdelinga skjedde på BUFdir sin ungdomskonferanse i Oslo, som opna i føremiddag.

Dei fire nominerte var Ulstein, Vefsn, Bodø og Ulstein.

Prisen vart delt ut av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Under utdelinga sa han at han var imponert over alle fire kommunane, så han håper at han blir inviterte til alle fire stadene.

Prisen gjekk i år til Mandal kommune.