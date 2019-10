Storsamling for å løfte verdiar inn i arbeidsliv og kvardagsliv

Nyhende

Hauge-seminaret i Fosnavåg feira ti år i helga med storsamling der ein både inviterte til næringslivsseminar og folkefest. Og bodskapen i begge samlingane og til begge forsamlingane var klar:

- Den viktige arven frå Hans Nielsen Hauge er at vi ikkje berre skal ha noko å leve av, men vi må også ha noko å leve for. Det kan med fordel gjennomsyre samfunnet våre på ein klarare og sterkare måte enn det som er i dag.

Det var entreprenøren Per Sævik som oppsummerte på denne måten. Han er inititiativtakar til Hauge-seminaret i lag med Per-Arne Lillebø, Roger Kvalsvik og Olaus Jon Kopperstad. Dei kunne seie seg godt fornøgde med jubileumsfeiringa som samla nærare 500 personar.

Verdiar i arbeidslivet

Ein av dei var Jogeir Romarheim. Han kom saman med ei heil gruppe på til saman ti personar frå Nordhordland til samlinga i Fosnavåg. Romarheim har vore med på Hauge-seminar ein gong før, og no kom han tilbake og hadde teke med seg både familie og vener. Han seier det er inspirerande å kome til Sunnmøre og møte den sunnmørske skaparkrafta og satsingsviljen.

- Og så er det inspirerande å møte historia til Hans Nielsen Hauge, bli inspirert til å vere tydeleg og stå for verdiar i arbeidslivet og på arbeidsplassen.

Etikken i kapitalismen

Hans Nielsen Hauge sine verdiar i forvaltning og leiarskap sto også på programmet under næringslivsseminaret der Magne Lerø, Ola Grytten, Viktoriia Koilo og Henrik Syse deltok.

Syse stilte spørsmål om kapitalismen vil redde oss eller ta livet av oss. Han viste til at kapitalismen både kan vere friheit, oppfinnsomheit og langsiktigheit – og pengejag, egoisme og kortsiktigheit.

- Og her trengst det menneske som set grenser. Vi treng etikken. Kapitalismen kan berre overleve dersom den tek med seg dei etiske ideala.

Varige verdiar var også det Per Sævik var oppteken av då han fortalde på folkefesten om kvifor dei arrangerer Hauge-seminar.

- Vi må halde fram dei haugianske ideala om «ånd og hånd» og det å vere motstraums og ei motkraft. Noko av styrken til Hauge var at han vågde å leve eit annleis liv, og vi ser at det gav store ringverknader. Han sto for noko og bøygde ikkje av. Og den som ikkje står for noko, han kan falle for alt.