Uheldige hendingar førte til mellombels stenging av skule-app

Nyhende

Både Hareid og Ulstein skriv på sine kommunesider at appen Tieto Edu er mellombels stengd.

Det skal mellom anna ha vore nokre uheldige hendingar knytt til meldingar som har blitt sendt gjennom appen.

Appen kan mellom anna nyttast til å sende melding frå foreldra til skulane og motsett, og det som skulle vere eit trygt kommunikasjonsmiddel har vist seg å ikkje vere det likevel.

No er altså skule-appen stengd mellombels for foreldra på Søre Sunnmøre - fram til ein har undersøkt nærmare.

- Ei tryggleik

Siv-Marit Røyset Kaldhol, rektor ved Hareid ungdomsskule, fortel til Vikebladet Vestposten at alle foreldra er varsla om den mellombelse stenginga - og at dersom nokon har spørsmål kring dette, så kan ein kontakte skulane direkte.

- Det har ikkje skjedd noko i vår kommune, men eg tenkjer at det er ei tryggleik at ein stengjer ned appen mellombels – inntil ein er sikker på at alle rutinane knytt til den er gode nok, seier Røyset Kaldhol.