Sterke kjensler knytt til norsk halloweenfeiring

Kjenslene til nordmenn rundt feiring av knask eller knep er langt meir negative enn positive, ifølgje undersøkinga, som er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag av Danske Bank i perioden 16. til 20. oktober. I alt vart det gjennomført intervju med 1.008 personar over 18 år om forholdet deira til halloweenfeiringa i Noreg. Litt over halvparten seier dei misliker feiringa, medan 25 prosent liker henne. 76 prosent seier dei ikkje markerer dagen, medan 24 prosent seier dei eller husstanden deira feirar halloween – omtrent like mange som seier dei liker at feiringa har fått fotfeste her til lands.