Kva skal ein kalle Verner?

Nyhende

I kveld, torsdag, er det kommunestyremøte i Ulstein. Ei av sakene som skal opp er tittel på øvste administrative leiar i Ulstein kommune. Førre veke var saka oppe i Ulstein formannskap. Dei slutta samrøystes opp om tilrådinga frå rådmannen som sa at den nye tittelen bør vere kommunedirektør.

Dette er i tråd med den nye kommunelova. Då får kommunane ein kjønsnøytral tittel.

Då saka var oppe i Hareid kommunestyre tidlegare i haust vedtok dei at dei framleis vil kalle rådmannen for rådmann. Dei hadde oppe fire ulike titlar, men landa på rådmann.

Det står att å sjå kva Ulstein kommunestyre bestemmer seg for i kveld.

Skal sjå på økonomien

Ulstein kommunestyre skal også godkjenne tertialrapporten for andre tertial og finansrapporten frå andre tertial. Dei må mellom anna vedta tilleggsløyvingar for å kompensere etatane for årets lønsoppgjer.

Kommunestyret skal også ta stilling til om dei godkjenner auka ramme til oppgradering av ein bustad. Og dei skal vedta retningsliner for investeringsbudsjett.

Kontrollutvalet har sett på bygginga av Ulstein Arena

Kontrollutvalet har gjort som kommunestyret tidlegare bad dei og vurdert spørsmål knytta til bygginga av Ulstein Arena.

Tilrådinga frå kontrollutvalet til kommunestyret er slik:

1. Kommunestyret meiner dei har, gjennom løpande orienteringar og i saka Byggerekneskap og finansiering Ulstein Arena, ikkje lenger behov for svar på spørsmåla som vart stilte i sak 37/17.

2. Kommunestyret ber administrasjonen og dei folkevalde ta lærdom av feila som har vore godt belyste i alle orienteringane i samband med bygginga av Ulstein Arena slik ein unngår å gjenta feila i framtidige investeringsprosjekt. Ein viser særskilt til Kommunestyresak 63/10 Vurdering og konklusjon - Lærdom frå Ulstein Arena:

1. Det kan vere økonomisk gunstig å få lokale entreprenørar som planleggar og utførande.

2. Risiko for avvik i byggefasen bør få meir merksemd i planleggingsfasen.

3. Risiko for uforutsette kostnader bør ikkje settast for lågt.

4. Val av type av entrepriseform bør få grundig vurdering på eit tidleg stdium av prosjektet.

5. Tal på byggekontraktar i prosjekt bør vere lågast råd.

6. Alle kostnader i prosjektet må synleggjerast på førehand, og ikkje leggast i «sekkepostar»

7. Resultat av prosjekt, og konsekvensar etter ferdigstilling bør gjerast klart tidleg i prosessen.

8. Økonomireglementet for investeringsprosjekt bør arbeidast meir med, og vedtakast snarast.

9. Endringar i byggefasen bør unngåast så langt som råd.

10. Erfaringar frå alle prosjekt bør samlast skriftleg, og gjerast lett tilgjengeleg