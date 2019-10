Slår eit slag for enkel og triveleg beredskap

Nyhende

Han maner til enkel eigenberedskap – for heilt vanlege folk – når han no gir ut boka «I tilfelle dommedag: Enkel beredskap for vanlige folk». Det starta i fjor. Då fekk Hagerup, til liks med alle oss andre, ein brosjyre frå norske styresmakter der det stod: «Du er ein del av beredskapen i Noreg». Her vart alle bedne om å ha det du treng i heimen for å handtere å vere utan straum, vatn og internett i 72 timar. Ei lang sjekkliste følgde òg med.