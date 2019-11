– Har vore ei bratt læringskurve

Nyhende

Tarjei Wingsternes tok formelt over Kaffebaren i Ulsteinvik sentrum 1. januar i år, etter at storesøstera Linn gav seg. Ho hadde drive verksemda i snart ti år då ho bestemte seg for å gå over til noko anna. Frå september i fjor av gjekk Tarjei, som har jobba mykje på Kaffebaren gjennom mange år, i opplæring med søstera for å etter kvart kunne ta heilt over verksemda.