Arrangerer skibyttedag i Ulstein Arena

Nyhende

Det er utlånssentralen BUA som står bak skibytedagen laurdag 16. november. BUA opna si avdeling i Ulsteinvik i juni og frå lokalet sitt i Bjørndalvegen låner dei ut alt mogleg av utstyr som folk treng for å mellom anna drive med friluftsliv eller liknande.

No vil dei også legge til rette for at skiutstyr som ikkje lenger er i bruk skal få lenger liv.

Vedrana Terzic fortel at dette både handlar om at ein ønskjer å ta vare på miljøet i større grad, samt at ein ønskjer å minske kjøpepresset.

– Målet er at folk skal kunne bytte ski i staden for å måtte kjøpe ski. Det er utruleg mange som har mykje utstyr heime som kan kome andre til gode. Det er heller ikkje alle som har råd til å kjøpe seg heilt nytt utstyr

Terzic fortel også at inntektene frå skibytedagen går tilbake til innbyggarane i kommunen, gjennom at desse inntektene vil bli brukt til å kjøpe inn meir utstyr til utlånssentralen BUA.

– Vi trur dette kan bli ein positiv sirkel, seier Terzic.