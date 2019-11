Likevel pengar til skipstunnelen

Nyhende

Det vert løyvd fem millionar kroner til Stad skiptunnel på Statsbudsjettet 2020.

Det er regjeringspartia no samde om.

Då budsjettet vart lagt fram i starten på oktober, var det ikkje sett av pengar.

– Eit samla næringsliv på kysten er svært skuffa over at det ikkje ligg inne oppstartmidlar til Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2020. Vi hadde store forventninger til at regjeringa ville gi det endelege klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fekk ned kostnadane i prosjektet, sa styreleiar Rolf Domstein i Stad skipstunnel og fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Men no kjem det altså likevel til å verte sett av pengar.

I ei pressemelding tysdag morgon heiter det følgjande:

"Vi er glade og letta over at Høgre, Frp, Krf og Venstre på Stortinget no sikrar at framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel kan halde fram, slik at det er mogleg med byggestart for Stad Skipstunnel i 2021 som føresett i Nasjonal Transportplan. Det seier Alfred Bjørlo (Venstre, ordførar i Stad kommune), Stein Robert Osdal (Krf, ordførar i Selje kommune), Geir Årvik (Høgre, Leiar i Samfunns- og næringsutvalet i Stad kommune) og Per Tore Borgund (leiar i Stad Frp)."

Tunnelen, som skal gje trygg seglas forbi Stad, skal koste 2,7 milliardar kroner og er fullfinansiert i Nasjonal transportplan.

Byggestart er seinast i 2021.