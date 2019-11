Slo alle rekordar i slepekraft

Nyhende

Island Offshore sitt nye offshore installasjonsskip, Island Victory, slo denne veka alle rekordar i slepekraft, skriv verksemda i ei pressemelding. Under ein bollard pull-test ved Vard vart det målt 477 tonns slepekraft. Ifølgje reiarlaget er dette over 50 tonn meir enn nesten på lista av denne typen fartøy.

— Vi hadde forventa at Island Victory ville vise krefter, men 477 tonn var meir enn vi kunne håpe på! Dette er ein båt som vil kunne slepe tungt, installere utstyr på store havdjup og i tillegg ha plass til heile ankersystem på dekk, seier administrerande direktør Tommy Walaunet i Island Offshore i pressemeldinga.

Han seier vidare at ein no ser fram til å ta levering av skipet, slik at ein får presentert kapasitetane til fartøyet til verksemda sine kundar.

Island Victory er bygd ved Vard Brevik og skal ifølgje Island Offshore testast og klargjerast for levering ved Vard Langstein. Leving er venta i januar.