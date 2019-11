Fylkeskommunane manglar 800 tilsette før dei tek over fylkesvegane

Nyhende

Fylka manglar 800 fagtilsette før dei skal overta ansvaret for fylkesvegane i januar. No lyser dei ut stillingar eksternt.

Talet på manglande tilsette kom fram da KS-advokatane presenterte status på ei samling onsdag, skriv Kommunal Rapport.

I tillegg til at det manglar 800 fagtilsette, har 380 av dei 2.340 vegvesen-tilsette som melde interesse for minst éi stilling i fylkeskommunane, enno ikkje fått noko jobbtilbod.

– Det viktige no er å få fortgang på om det er nokon av dei 380 tilsette som er kvalifiserte til oppgåvene i fylka, sa Gry Brandshaug Dale frå KS-advokatene i møtet.

Leiarar i Statens vegvesen har fått tilsendt oversikt over ledige stillingar i fylkeskommunen, så dei kan påverke aktuelle tilsette til å søke. Ledige stillingar blir lagde ut på intranett. Oversikter blir òg sende til leiarar i Vegvesenet for å følge opp og realitetsorientere medarbeidarar som anten har takka nei til tilbod, ikkje svara på tilbod eller takka ja til tilbod utan å seie opp si eiga stilling.

Ei av utfordringane er at tilsette i Vegvesenet ikkje seier opp si eiga stilling.

– Det trur eg var veldig uventa for oss alle, ut frå den avtalen vi skreiv og merknadene i avtalen om at ein straks skal seie opp stillinga, sa Dale under samlinga.

Statens vegvesen har ikkje vore i ein posisjon der dei kunne ha sagt opp tilsette.