Lastebåt har køyrt på land ved Laupsneset

Nyhende

Ein lastebåt skal ha mista styringa og køyrt inn i fjellveggen ved Laupsneset i Vartdalsfjorden, melder Sunnmørsposten

Redningsleiar Erik Willassen ved Hovedredningssentralen fortel til avisa det ikke er meldt om personskade eller lekkasjar i samband med samanstøyten.

- No skal eit samarbeid mellom rederiet, brua og slepebåtane gjere at skipet kjem av grunn. Ting tyder foreløpig på at skipet kan halde fram for eigen maskin. Det er snakk om skader kun heilt framme ved baugen, seier Erik Williassen til Sunnmørsposten.

I følgje nettstaden Maine Traffic er "Concordia" eit 138,5 meter langt conatinerskip, bygd i 1997 og reigistrert i Liberia.

Redningsskøyta "RS Klaveness Marine", slepebåten "Polar Rex" og kystverkskipet "Ona" er framme ved lastebåten.

Ifølgje Marine Traffic har Concordia kome nordover frå Svelgen, vore innom Måløy før den passerte Stad og deretter gått inn Rovdefjorden, før den i ettermiddag gjekk på land ved Laupsneset. Til Sunnmørsposten seier Willumsen at fartøyet var på veg til Sykkylven.

