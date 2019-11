Satsar på to fyrverkeri i år

Nyhende

Grunna vêrforholda blei det ikkje noko av det planlagde fellesfyrverkeriet i Ulsteinvik i fjor. I år er målet å ha to fyrverkeri – eit for borna og eit ved midnatt.

– Vi har 100.000 kroner ståande på konto frå i fjor, så hovudfyrverkeriet har vi alt sikra ein solid pott til. Men – vi ønskjer at borna også skal få ei fin oppleving – og har difor mål om å samle inn pengar til eit eige fyrverkeri for dei, tidlegare på kvelden, seier Line Urke, prosjektleiar i Ulstein Næringsforum.

Fellesfyrverkeriet for borna skal skytast opp klokka 20 nyårsaftan, medan hovudfyrverkeriet tek til ved midnatt. Innsamlingsmålet utanom pengane som står på konto er på rundt 80.000 kroner.

– Og om vi får inn meir, blir det enno større fyrverkeri. Dette gjer at alle kan vere med og bidra – og ingen skal måtte føle at dei må bruke tusenvis av kroner for å få sjå fyrverkeri. Alle bidrag, små eller store, er supre, seier Line Urke.

Ho fortel at ein anten kan vippse til «Felles Fyrverkeri Ulsteinvik» eller gi bidrag til konto 3997.04.77415.