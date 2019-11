Sintef skal forske på mikroplast frå klesvask

Nyhende

Saman med partiklar frå bildekk utgjer mikroplast frå tøyvask globalt den største kjelda til primær mikroplast. No jobbar forskarar med å både måle og fange mikroplast frå klesvasken vår, skriv Gemini.no.

Ein studie gjort av IUCN (International Union for Conservation of Nature) antydar at det i høginntektsland med gode system for avfallshandtering er eit større problem med primær mikroplast enn plast på avvegar, skriv Gemini.no.

No har bedrifta «Fjon» som driv utleige av klede vorte «forskings-lab» i eit nytt samarbeidsprosjekt mellom forskarar i Sintef og næringsaktørar. Målet er å gjere vaskeprosessen meir berekraftig. Bedrifta skal blant anna teste ut eit filtersystem i vaskeprosessen utvikla av Sintef.

I filtersystemet må avløpsvatnet frå vaskemaskina passere spesialfiltera som er kopla til og som vil fange opp plastfibrane. Dette kan gi viktig kunnskap om kor store mengder som kjem ut, og korleis dei ulike stofftypane bidreg til mikrofiber i avløpsvatnet.

Det er innovasjonsselskapet Clean Oslo som har tatt initiativ til og som leier prosjektet. Dei meiner at vask av tøy verken er berekraftig når det gjeld kjemikaliebruk, vassbruk, eller mikrofiber i avløpsvatnet. Syntetiske tekstil bidreg i stor grad til spreiing av mikroplast. Dei har som mål å finne ein metode som hindrar utslepp av mikrofiber i avløpsvatn frå fellesvaskeri og industrielle vaskeri, skriv Gemini.