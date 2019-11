Karoline forsvarte doktoravhandlinga si

Nyhende

Karoline Osnes frå Ulsteinvik forsvarte sist veke doktoravhandlinga si ved NTNU i Trondheim.

28-åringen har forska ved Institutt for konstruksjonsteknikk, og avhandlinga hennar har følgjande tittel:

«Monolithic and laminated glass under extreme loading conditions: Experiments, modelling and simulations»

Ifølge NTNU er ho ein av dei som veit mest om trykkbelastning på glas, i heile verda.

Desse vurderte avhandlinga hennar: Professor Genevieve Langdon, University of Cape Town, Sør-Afrika, Professor Jan Belis, Ghent University, Belgia og Professor Magnus Langseth, NTNU.

Osnes hadde først ei prøveforelsing med tema «Recycled aluminium in structural applications. Opportunities and challenges».

Så var det sjølve disputasen nokre timar etterpå.

Magnus Langseth, professor ved Institutt for konstruksjosnteknikk, NTNU, sa følgjande etter disputasen: "We have a new doctor!"