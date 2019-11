- Her har vi felles interesser alle saman

Nyhende

Oskar Grimstad (Framstegspartiet) la under kommunestyremøtet torsdag fram ein interpellasjon om signala om kraftig aukande ferjetakstar.

Grimstad spurte ordførar Bernt Brandal (Folkelista) kva han vil gjere med saka.

– Eg vil takke representanten for å løfte fram den viktige saka, sa Brandal.

Ordføraren slo fast at ein total auke på fem takstsoner på Hareid – Sulesund vil vere fullstendig uakseptabelt både for private og næringslivet på Hareidlandet.

– Problemet er at ferjedrifta er underfinansiert frå staten og at fylket i 2020 får om lag 200 millionar kroner for lite til å dekkje ferjekostnadane. Ordføraren i Hareid og ordføraren i Ulstein har i eit felles brev til samferdselsutvalet i Møre og Romsdal bedt om at forslaget blir forkasta.

Brandal la til at Mafoss og Hareid næringsforum støttar dette kravet gjennom eigne brev til fylket.

– Saka er tatt opp i ordførarnettverket på søre Sunnmøre og arbeidet med eit ordføraropprop, frå alle landets kystkommunar, er sett i gang. Dette er ei svært viktig sak for Hareid kommune spesielt, og kysten generelt. Eg vil difor halde fram arbeidet med denne saka og samstundes oppmode alle i kommunestyret, som har politiske kontaktar oppover i systemet, om å også ta del i dette, sa ordføraren.

Oskar Grimstad takka for svaret frå ordføraren, og la til at Hareid er eitt av dei viktigaste trafikk-knutepunkta langs vestlandskysten.

– Vi veit at tilbodet her har vore av variabel kvalitet. No har vi fått sterk auke i kapasiteten, men det skulle berre mangle. Vi er eitt mobilt folkeslag, som reiser dit det er arbeid. Det betyr at vi som øykommune må få fylket til å forstå at dei som er avhengige av pendling må kunne gjere det til ein fornuftig kostnad, slo Grimstad fast.

Grimstad meinte også at det var heilt på sin plass med eit kystopprør. Han peika på bompengeopprøret om merksemda det har fått.

– Men bommen vi møter, både på veg til arbeid og tilbake, har byrja å få ein slik pris at den trugar både busetnad, næringsliv og alt som vi verdset. Det betyr at vi må vere like tydelege som dei som sørga for at bompengeopprøret vart så massivt, at ein måtte gjere noko med det. Målet vårt som øybuarar må vere at vi får hindra den prisauken som no er skissert.