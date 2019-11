To prikkar til Melshorn

Nyhende

Hareid kommunestyre vedtok torsdag samrøystes å tildele Melshorn Hotell to prikkar for manglande oppgåve for omsetting av alkohol.

Ifølgje sakspapira har kommunen sendt ut tre skriv til verksemda der ein har bedt om å få tilsendt oppgåve for omsett alkohol, men utan at kommunen har fått tilbakemelding.

"Det er her ikkje snakk om å ta løyve frå bedrifta. Den nye ordninga med prikkbelastning sei noko om prikkar du kan gi for ulike brot på lovverket. Det vert ikkje gitt reaksjon om inndraging frå kommunen før verksemda i ei periode på 2 år har fått 12 prikkar", skriv administrasjonen i saksutgreiinga.

Kommunestyret hadde ingen innvendingar til saka.