338 millionar i minus på drifta

Nyhende

Kleven Prosjekt 401 AS (Gamle Kleven Verft) har avlagt rekneskap for 2018. Omsetnaden var på to milliardar kroner, og driftsresultatet vart minus 338 millionar kroner, skriv verftet i ei pressemelding.

Av dette var 85 millionar kroner ekstraordinære nedskrivingar. Resultatet før skatt enda på minus 349 millionar kroner.

Var førebudde

Kleven var derimot godt førebudde på at resultatet for 2018 ville vise minustal.

- Resultatet er påverka av den omstillinga verftet har vore gjennom dei siste åra. Finansielt har vi vore førebudde på eit negativt resultat i 2018, og kunne på førehand ta dei grepa som var nødvendige for å sikre forsvarleg drift av verftet. Omstillingskostnaden er no tatt, og historiske tap er handtert og dekt inn, seier Ola Beinnes Fosse, finansdirektør ved Kleven Verft, i meldinga.

Årsaka til at 2018-rekneskapen blei levert fyrst no, skuldast at arbeidet med restruktureringa av selskapsstrukturen tok tid.

Dette har også gitt utslag i 2018-rekneskapen. Alle hendingar fram til no i 2019 har blitt inkludert i 2018-rekneskapen.

Vikebladet Vestposten har også tidlegare skrive at Kleven var førebudde på negativt resultat.