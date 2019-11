– Etter tredje gongen er det ein tradisjon!

Nyhende

– Det vert naturlegvis fellesfyrverkeri i år også, seier Erlend Friestad, informasjonskonsulent i Hareid kommune. Det er i år tredje gong det vert sendt opp fyrverkeri på fellesen i Hareid, noko som ifølgje Friestad kvalifiserer til å verte kalla tradisjon.

I år som tidlegare vert oppskytinga eit spleiselag mellom kommunen, næringslivet og innbyggjarane sjølve. Kommunen vil gå inn med ei løyving på 10.000 kroner, medan næringsliv og private vert inviterte til å bli med å dekke dei resterande 50.000.

– Ein kan betale både ved hjelp av Vipps og via eit kontonummer. Informasjon om dette kan ein finne både på Facebook og på kommunen sine nettsider, fortel Friestad.

Folkefest

I fjor vart fyrverkerioppskytinga i Hareid ein retteleg folkefest, med skodelystne frå begge sider av Eidet. Grunna utrygge vêrtilhøve vart fellesfyrverkeriet i Ulsteinvik avlyst og mange tok turen til det ikkje fullt så vêrutsette Hareid sentrum.

Vind og dårleg vêr nyårsaftan: Fellesfyrverkeriet i Ulsteinvik er avlyst - men på Hareid blir det Ulstein Næringslag fortel at fellesfyrverkeriet i Ulsteinvik er avlyst. På Hareid vil det gå som planlagt - og Ulstein Næringslag og Hareid-ordføraren oppmodar dei som vil om å ta turen dit.

Korleis vêret vert på nyttårsaftan i år er det ingen som veit, men Friestad håper at innbyggarane i Hareid og Ulstein uansett kan samlast for å sjå på fyrverkeri saman.

Dei ivrigaste kan få med seg tre fyrverkeri, først barnefyrverkeriet i Ulsteinvik klokka 20, deretter fellesfyrverkeriet i Hareid klokka 22 og til slutt fyrverkeriet i Ulsteinvik ved midnatt.

Vil både ha eit fyrverkeri for born og eit hovudfyrverkeri i Ulsteinvik: Satsar på to fyrverkeri i år

I Hareid startar oppskytinga etter kveldsgudstenesta i kyrkja. Erlend Friestad fortel at dei har fått gode tilbakemeldingar frå krinsane når det gjeld tidspunktet for oppskytinga. Dei som ønskjer det rekk nemleg å kome seg, kvar til sin stad, før midnatt. Oppskytinga er også såpass tidleg at mange born enno vil vere vakne og kunne få den med seg.

– Det er viktig og fint med slike felles opplevingar, understrekar Friestad.

Julegrantenning og opning av Miljøgata

Ei anna fellesoppleving skjer allereie neste fredag. Då vert julegrana tent i Åsenparken på Hareid, samstundes med julestjerna i Melshornlia. I samband med dette vert også den nye miljøgata offisielt opna av ordførar Bernt Brandal.

– Ordføraren vil også halde ein appell og det vert musikk og servering av varm drikke, fortel Erlend Friestad.

Etter dette skal det vere fakkeltog frå Åsenparken og opp til kyrkja der det vert framføring av spelet «Julenatt i stallen».