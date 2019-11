Nyhende

Over helga blir det klart kven som skal vere hovudtrenar for Hødd sitt A-lag neste sesong. Det er bra at avgjerda kjem no og så lenge før sesongstart- og at ein såleis unngår det som skjedde før årets sesong. Då vart ikkje trenarspørsmålet avklart før nokre dagar før den første seriekampen.