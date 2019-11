Folk vel bort pinnekjøt av sau

Nyhende

Det er vanlegvis lam som blir valt når folk skal handle inn pinnekjøt til jul.

Trass i at sauekjøt av sau har fått auka merksemd i det siste, er det framleis mange butikkar som ikkje tek inn pinnekjøt av sau, skriv Nationen. Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, meiner dårlege terningkast kan vere årsaka.

– Utfordringa med pinnekjøt er at det har vore ein del testar i media, der pinnekjøt av sau får terningkast éin eller to. Etterspurnaden er ikkje stor, og det har ført til at butikkane kvir seg for å ta det inn, seier ho.

Rema 1000 prøver å dra nytte av interessa, og sel pinnekjøt av sau enkelte stader.

– Vi har laga 15 tonn pinnekjøt av sau no, som du kan finne i ein del butikkar i Hordaland og Nordland. Vi kjem til å produsere meir fram mot jul, seier kategorisjef for lokalmat i Rema 1000, Trond Morten Helgesen.