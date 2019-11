Sintef åtvarar mot bygging av peparkakehus utan kunnskap

Nyhende

Grundige førebuingar er naudsynt når ein skal steikje og setje saman peparkakehus. Sintef åtvarar på humoristisk vis mot å byggje utan kunnskap.

Ein vanleg feil ved peparkakehusbygging er at ein håper problema forsvinn medan ein byggjer. Det gjer dei ikkje, skriv Sintef på nettsidene sine.

– Det er for eksempel for seint å finne ut at måla ikkje passar etter at kakeelementa er steikte. Det er utfordrande nok å behalde forma frå deig til ferdig steikt element, om ein ikkje i tillegg skal endre forma på grunn av mangelfull prosjektering, seier seniorrådgjevar Anders Kirkhus i Sintef.

I rettleiinga Spiselige byggverk – Pepperkakehus kan du finne fleire gode råd om planlegging og utføring av peparkakehusbygging.