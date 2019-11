– Kommunen har ikkje betalt husleige på 30 år

Stiftinga Bjørndalsfondet, som eig Bjørndals Minne i Ulsteinvik, meiner at kommunen bør syte for nok pengar til å halde bygget ved like. Ikkje minst på grunn av at kommunen aldri betalte husleige dei tretti åra biblioteket heldt til her.