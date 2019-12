– Ta deg ti minutt

Nyhende

Det er to år sidan Ulstein kommune spurte innbyggjarane sine sist. Hareid utførte ei tilsvarande undersøking i vår, og Herøy har også gjennomført denne undersøkinga. No er Monica Torp (kommunalsjef organisasjon og utvikling) og Svein Arne Orvik (leiar for demokrati og kommunikasjon) spente på kva innbyggjarane i Ulstein meiner, og om ein kan sjå ei utvikling frå kva dei meinte for to år sidan.