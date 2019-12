Ei gruppe av innbyggjarane er ekstra ivrige på å svare

Nyhende

Denne veka starta Ulstein kommune opp ei spørjegransking for å finne ut kva innbyggjarane i kommunen meiner om kommunen.

Monica Cecilie Torp i Ulstein kommune kunne torsdag føremiddag fortelje at dei alt har fått inn snart 200 svar, noko som er veldig bra. Men dei ønskjer å nå fleire.

30 % av dei som er svara er over 67 år. Berre 17 % av dei som er svara er under 39 år.

Dei fleste som har svara har høgare utdanning. No håper dei at også fleire med kortare utdanningsløp tar seg tid til å svare, for dei ønskjer at svara som kjem inn attspeglar befolkninga i Ulstein.

Frist for å svare er 15. desember.

Skjema også på papir

I førre artikkel stod det at skjemaet berre var tilgjengeleg på nettet. Men no har dei gjort skjemaet også tilgjengeleg på papir, om nokon ikkje er komfortable med digitale løysingar. Papirskjemaet er tilgjengeleg på Ulstein Rådhus, eller kommunen kan sende deg eit skjema om du tar kontakt.

Torsdag 12. desember vil dei vere tilgjengelege på Alvehaugen, Holsekerdalen, Bygdestova og Sjøsida for dei som ønskjer hjelp.