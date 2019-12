– Tyngste budsjettet

Nyhende

Lisa Mari Breivik Anderson (Sp) sa at då ho arbeidde med sitt første kommunebudsjett for ni år sidan, syntest ho det var tungt. Ho trøysta seg med at det kom sikker til å bli betre, men det vart det ikkje. Budsjettet formannskapet arbeider med no er det tyngste budsjettarbeidet ho har vore med på. Ho skulle gjerne sett at det var pengar til fleire gode tiltak, men dei pengane har ho vanskeleg for å finne.