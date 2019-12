Innfører botnfrådrag på e-skatten

Nyhende

Det er lagt fram to alternative tilrådingar til politikarane. Det eine er å innføre botnfrådrag på 300 000 kroner per bustad, og skatte 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. Det andre er å skatte 1,75 promille, men då utan botnfrådrag.

Lisa Mari Anderson Breivik (Sp) sa at ho ikkje vil vere med på å gje dei som har lite pengar, og dimed billege bustader, høgare eigedomsskatt. Difor går ho inn for botnfrådrag. Renathe Rossi-Kaldhol (Ap) meinte at om dei vedtar å setje ned promillen i staden for å innføre botnfrådrag, bør dei tenkje over korleis dei kommuniserer dette ut.

Egil Ulfstein (H) sa at når kommunen først har innført denne usosiale skatten, må alle vere med å betale. Han meinte også det er ein del som har fleire bueiningar, det er ikkje rett at dei skal sleppe betale for kvar bustad er mindre verdt.

Dei ende opp med å vedta botnfrådrag, men ordførar Knut Erik Engh seier til lokalavisa at dei er fleire parti som ser på og vurderer alternativet.