Tre alternativ til vegen vidare for Holstad byggjefelt

Sist formannskapsmøte valde formannskapet å utsetje saka der dei skulle til stilling til vegen vidare for Holstad byggjefelt.

I 2019 har dei gjort grunnerver for omtrent halvparten av feltet. Administrasjonen har varsla at dei slit med å få på plass grunnavtalar med alle grunneigarane, og at det kan vere aktuelt med oreigning for å kome i mål.

Oreigning (ekspropriasjon på bokmål) vil seie tvungen avståing av eigedomsretten og andre rettar til fast eigedom (grunn, hus osb) som styresmaktene set i verk for å gjennomføre offentleg vedtekne arealplanar, eller for andre føremål i medhald av loka. Då er det tingretten som fastslår kva kommunen skal betale for grunnen. Før det blir gjrot vedtak om oreigning, skal det offentlege ha prøvd å kome til semje med grunneigar.

Den 25. november i år valde formannskapet å utsetje saka til dei hadde fått saka nærare utgreia.

Tre ulike alternativ

Rådmannen legg fram saka med tre alternativ til vedtak. Rådmannen si tilråding er alternativ C.

Alternativ A: 1. Kommunestyret ber rådmannen fullføre utbygginga av Holstad bustadfelt i tråd med gjeldande reguleringsplan, prosjektering, budsjett og handlingplan 2020-2023, og elles slik saksframlegget her syner.

2. Kommunestyret ber rådmannen starte prosess med å oreigne areal med gnr. 46 bnr. 1, gnr. 46 bnr. 4 til veg og bustadføremål. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre dialog med eigarane av nemnde eigedommar, for om mogleg å kome til ei semje i høve frivillig sal, før oreigningsprosessen vert sett i gong.

Alternativ B: 1. Kommunestyret vel å utsetje utbygginga av Holstad bustadfelt.

2. Kommunestyret gjev rådmannen mynde til å forhandle og gå inn avtalar med grunneigarane i eksisterande planområde med tanke på å få til frivillige avtalar.

3. Kommunestyret ber, som eit innspel til rullering av Kommuneplanen sin arealdel, at areal vest om regulert kanalen og avgrensa framover i høve avskjeringsgrøft, vert avsett til bustadføremål.

Alternativ C: 1. Kommunestyret vel å avslutte utbygginga av Holstad bustadfelt og dermed vidare grunnkjøpsforhandlingar.

2. Kommunestyret ber rådmannen greie ut sak til Kommunestyret innan juni, om andre alternativ for å etablere kommunalt bustadfelt.

Hareid formannskap har eit møte torsdag morgon, før kommunestyremøtet som byrjar klokka 12.00 torsdag 12. desember. Holstad byggjefelt er ei av sakene som skal opp. I sakspapira står det at Rådmannen vurderer det som at tomteprisane blir for å høge i høve marknaden, og at ein vil ha vanskar med å legge til grunn dette utbyggingsprosjektet som sjølvfinansierande. Det vil etter rådmannen si vurdering vere stort sannsyn at prosjektet må få bistand med «kommunekassa» for å gje framtidige prisavslag på tomtene.