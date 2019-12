75 millionar til skuleutbygging

Nyhende

Tilrådinga er at kommunen godkjenner utbygging av Ulsteinvik barneskule med ei samla kostnadsramme på 75 mill. kr eks mva. (2019 kroner).

Kostnadsramma skal innehalde nybygg, uteareal, inventar og ombygging av eksisterande areal.

Politikarane ber om at prosjektgruppa legg til rette for at bygget kan påførast ei ekstra etasje i framtida, innanfor kostnadsramma på 75 millionar.

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise.

Ombygging av personalavdeling i eksisterande bygg må skje etter at nybygget er ferdigstilt.

Dei ber vidare administrasjonen finne ut om det er lønsamt å installere solcellepanel på taket til nybygget. Investeringskostnaden til dette skal leggjast inn som opsjon i gjeldande kalkyle.