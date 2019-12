Fram sluttar å køyre flybussen

Nyhende

Møre og Romsdal Fylke melder at kommunersielle aktørar tar over flybuss-tilbodet til og frå Ålesund Lufthamn Vigra. Dette skjer frå 1. januar 2020.

Dei kommersielle aktørane bruke ikkje same billettsystem som Fram, så det blir difor slutt på at du kan kjøpe billett som gjeld både hurtigbåten og bussen. Fylket opplyser at rutetidene på hurtigbåten Hareid-Ålesund-Valderøya blir uendra. Båten skal vente inntil fem minutt på buss/bussane på Valderøya hurtigbåtkai.

Dei tre selskapa som skal køyre buss til og frå flyplassen er: Vy Buss AS, Sula Rutelag AS og Ålesund Turvogn Service AS.

Når det gjeld ruter, eventuelle avviksmeldingar og prisar, viser dei til heimesidene til desse selskapa, og til den nasjonale reiseplanleggaren på www.en-tur.no.

Om du har kjøpt tur-retur-billett med Fram, og ikkje får brukt han innan utgangen av året, må kontakte Fram Kundesenter fo rå få refundert billetten.