– Bygget bør få universell utforming

Nyhende

Hallvard Sæverud (Kristeleg Folkeparti) har sendt inn eit grunngjeve spørsmål til ordføraren. Hareid kommunestyre har møte i morgon, så då vil nok ordføraren svare.

Sæverud viser til at Næring- og miljøutvalet i november gav rammeløyve for riving av eksisterande bygg og oppføring av nytt Coop-bygg i Hareid sentrum. På møtet vart det stilt spørsmål om trappeløysinga i uteområdet mellom helsehuset og det nye Coop-bygget. Ut frå illustrasjonsteikningane kan det sjå ut som trappa ikkje har universell utforming.

NMU vedtok ein merknad om at saka burde gått til formannskapet til vurdering og avgjerd, sidan det var så vesentlege endringar/avvis i høve reguleringa. NMU sakna ei grundigare vurdering og analyse av løysinga med å knyte hovud-/kundetilkomsten til forretningsbygget direkte til Strandgata. og dei slo fast at der bør vere universell utforming.

Sæverud spør ordføraren om byggjenemnda har spurt Rådet for mennekse med nedsett funksjonsevne i planlegging og utforminga av Helsehuset? Er det lagt opp til universell utforming? Om det ikkje er bygt med universell utforming, vil ordføraren og leiaren i byggjenemnda ta initiat til at trappe-/tilkomstløysinga blir bygt med universell utforming, og at denne løysinga er på plass i det helsehuset blir tatt i bruk og ferdigstilt?

Heile spørsmålet frå Sæverud finn dei her:

Til ordføraren i Hareid

Grunngjeve spørsmål til møte i Hareid kommunestyre 12.12.2019

Eg melder med dette inn fylgjande grunngjeve spørsmål til kommunestyremøtet 12.12.2019:

Delegasjonssak 55/19 - med vedtak fatta av rådmannen/byggesaksavdelinga - vart lagt fram for Nærings- og miljøutvalet (NMU) i møte 19. november i år. Saka gjaldt ramme-løyve for riving av eksisterande bygg og oppføring av nytt Coop-bygg i Hareid sentrum. I tilknyting til saka vart det i møtet reist spørsmål om m.a. trappeløysinga i uteområdet mellom Helsehuset og det nye Coop-bygget

Ut ifrå illustrasjonsteikningane som låg ved saksdokumenta, kan det sjå ut for at trappa ikkje er planlagd med universell utforming, jf. utsnitt av teikningar:

2

I møteboka til NMU vart det i saka protokollert :

"NMU tek delegasjonsvedtaket i sak 55/19 av 11.11.2019 til vitande, med fylgjande merknad:

1. I og med vedtekne dispensasjonar etter måten omfattar vesentlege endringar/avvik i høve til reguleringa i gjeldande plan, burde dispensasjonssøknaden ha vore førelagt formannskapet til vurdering og avgjerd.

2. Av dokumenta som ligg føre i saka saknar NMU ei grundigare vurdering og analyse av løysinga med å knyte hovud-/kundetilkomsten til forretningsbygget direkte til Strandgata, sett i høve til:

▪ Trafikale konsekvensar i Strandgata på strekninga f.o.m. rundkøyringa t.o.m. krysset med Teigevegen.

▪ Konsekvensar for aktivitet og verksemder i og langs Kjøpmannsgata.

3. Tilkomsten - trappeløysinga - i uteområdet mellom Coop-bygget og Helsehuset bør byggast med universell utforming."

I fyrstninga av NMU-møtet, i fellesmøte med andre kommunale råd og utval, orienterte rådmannen om framlegget til årsbudsjett og økonomiplan. I ein kommentar i tilknyting til orienteringa, uttalte leiaren i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, slik eg oppfatta det, at rådet i liten grad har vore trekt inn og rådspurt i arbeidet med planlegginga av Helsehuset, og framheva viktigheita av at bygget med tilhøyrande anlegg får universell utforming.

Som kjent er det formannskapet som no er byggenemnd for Helsehuset. I førre valperiode var det ei eiga byggenemnd, samansett av ordførar, varaordførar, leiar i Levekårsutvalet og leiar i Næring- og miljøutvalet.

Etter dette spør eg ordføraren/leiaren i byggenemnda:

1. Har byggenemnda rådspurt Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i planlegginga og utforminga av Helsehuset med tilhøyrande utanomhus anlegg – herunder trappe-/tilkomstløysinga mellom Helsehuset og det nye Coopbygget?

2. Er det i byggeplanane for Helsehuset lagt opp til universell utforming av trappe-/tilkomstløysinga mellom Helsehuset og det nye Coop-bygget?

3. Dersom svaret er nei på spørsmål 2 ovanfor, vil i så fall ordføraren og leiaren i byggenemnda ta initiativ med sikte at trappe-/tilkomstløysinga vert bygd med universell utforming, og at ei slik løysing skal vere på plass i det Helsehuset vert teke i bruk og ferdigstilt?

Hareid 2. desember 2019

Hallvard Sæverud

kommunestyremedlem