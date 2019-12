Nyhende

Dette skal handle om den nynorske julesongen ”Fager er jordi” – eller ”Deilig er jorden”, som han er mest kjend som i ei anna språkdrakt. I ein del miljø her på Sunnmøre blir det insistert på å bruke ”Fager”-versjonen i staden for ”Deilig”. Enkelte har til og med hevda at ”Fager” har dei djupaste røtene – og likar derfor dårleg at ”Deilig” er i ferd med å fortrenge ”Fager”. Men underleg nok har denne kritikken ikkje kome frå dei eldste, men helst frå middelaldra personar, slike som i dag er 50-60-70 år.