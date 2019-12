Laga protestvise mot autopass

Nyhende

- Eg mekka songen i full fart, etter å ha sett sendinga frå fylkestinget tysdag. Det var spesielt oppmoding om kompiskøyring eg beit meg merke i.

Det fortel Joar Ødegård (35) frå Eiksund.. (Sjå og høyr Ødegård i videoen øvst i saka)

Han siktar til debatten om ferjetakstar og innføring av autopass frå juli neste år.

Autopass gjer det gratis for passasjerar å reise med ferje, medan det blir dyrare for bilar.

Ødegård driv eit enkeltsmannsføretak som bustadfotograf, og reiser ein del med ferje på Søre Sunnmøre.

Tysdag kveld posta han protestvisa på Facebookgruppa Protest mot økte fergetakster.

- Visa har dårleg vokal og shabby gitarspel, men det er det verd, viss det er det som skal til for å fange merksemda til fylkespolitikarane. Responsen på Facebook har vore overveldande, det har tikka inn med meldingar frå alle kantar av Møre og Romsdal, fortel Ødegård.

Songen er til no delt 63 gongar på Facebook. Reknar du med at fylkespolitikarane kjem til å legge merke til visa?

- Den er i alle fall meint som eit stikk til politikarane, for eg meiner det ikkje er rettferdig at vi i her i fylket skal betale så mykje for å reise med ferje, seier han.