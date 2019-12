Opplevde jordskjelvet på Filippinane

Nyhende

Familien Gray, Bjørn, Ivy og Olivia, frå Eiksund fekk seg ei dramatisk oppleving søndag. Familien er på tur til Filippinane der Ivy Gray opphavleg kjem frå på øya Mindanao. Søndag morgon norsk tid vart øya råka av eit kraftig jordskjelv med episenter sør på øya.

Bjørn Gray fortel at det var ei dramatisk oppleving.

– Eg sat og spelte sjakk med ein eg er onkel til då eg fekk ei merkeleg kjensla av at huset vi var i byrja å bevege på seg. Eg vart kvalm og fekk hovudverk, men tenkte ikkje så mykje meir over det før dei blei endå meir bevegelse og alle i huset kom springande og ropte at det var jordskjelv, fortel Bjørn Gray.

Gray fortel at dei kom seg ut i hagen og at skjelvet ikkje varte meir enn om lag tre minutt. Kona Ivy var hos tannlegen då skjelvet råka.

– Det var ei skremmande hending, spesielt med tanke på husa ein del bur i. Etterpå leitte eg litt på nettet etter informasjon og fann ut at episenteret var litt sør for Davao, som berre er to-tre timar køyring herfrå.

I etterkant av skjelvet var straumen borte ein kort periode og Gray trur dette hadde samanheng med skjelvet.

Skjelvet vart målt til 6,9 på Richters skala og eitt barn mista livet som følgje av skjelvet. I tillegg har i overkant av 20 personar blitt skadde. I etterkant av det store skjelvet har området også blitt råka av over 90 etterskjelv.

Heldigvis gjekk det bra med familien frå Eiksund, men dei fekk med seg ei skremmande oppleving. Familien skal feire jul på Filippinane, men allereie i starten på turen vart det vanskar. Tidleg i Desember vart nemleg Filippinane råka av ein kraftig tyfon og grunna denne vart avreisa utsett to dagar.