Nyhende

I alt sju fylkeskommunar får totalt 26 millionar kroner i klimasats-støtte til å gjere hurtigbåtar klimavennlege. Eitt av prosjekta kan bli den første hurtigbåten med nullutslepp i verda.

Tildelingane skal bidra til utvikling av løysingar for både batteri- og hydrogendrivne hurtigbåtar frå Oslo til Finnmark. Det kjem fram i ei pressemelding frå regjeringa tysdag.

- Vi skal bort frå fossile drivstoff i all transport. Difor gjennomfører regjeringa no ei stor satsing på grøn skipsfart. 80 grøne ferjer er allereie under bygging, no skal vi i gang med omstillinga av hurtigbåtane. Tradisjonelle hurtigbåtar har meir enn fire gonger så høge utslepp av karbondioksid per passasjer per kilometer enn flyreiser, og nyttar over 80 millionar liter diesel årleg i Norge. Det er difor eit stort potensial for utsleppskutt både i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløysingar for hurtigbåtar, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Kan bli først i verda

Om ein ser på tildelinga til Rogaland fylkeskommune, der 12 millionar kroner skal nyttast til å byggje om hurtigbåten som trafikkerer Haugesund-Røvær til batteridrift og byggje tilhøyrande ladeinfrastruktur – vil dette gje konkrete utsleppskutt og kan, så langt ein veit, bli verdas første hurtigbåt drive med batteri. Erfaringar frå eit slikt prosjekt kan ha stor overføringsverdi til andre fylkeskommunar som vurderer ombygging og for reiarlaget.

Riise jublar

Møre og Romsdal fylkeskommune får 2,2 millionar kroner til å førebu anbod på utsleppsfri hurtigbåtdrift. Noko tidlegare Hareid-ordførar Anders Riise (H) i fylkesutvalet applauderer.

- Dette er ei særs viktig satsing, og eit stort pluss for Hareid. Kanskje vi kan få hurtigbåtar frå Hareid til Ålesund som også er utsleppsfrie, på sikt. Hareid har det mest trafikkerte hurtigbåtsambandet i fylket, så det hadde vore veldig bra, seier Riise til Vikebladet Vestposten.