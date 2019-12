Fekk kontroll over brann ved Hareid barneskule

Nyhende

Kommunen ber foreldra hente ungane

Hareid kommune skriv på sine nettsider at dei ønskjer at elevane frå Hareid barneskule blir henta på følgjande stadar:

1.-3. klasse: på Hareid barneskule ved SFO-inngangen.

4.-7. klasse: i Hareidshallen

Kommunen oppmodar også foreldre om å bruke parkeringa ved Coop, slik at det ikkje blir trafikkort ved skulen.

Oppdatering 13:30:

Hareid kommune har sendt ut ei oppdatering om brannen ved Hareid skule. Kommunen skriv at situasjonen er under kontroll og at alle elevar og tilsette er evakuerte. Brannen starta på eit klasserom ved skulen. Kommunen skriv vidare at 4.- til 7. klasse var i Hareidhallen, medan dei yngste klassene har fått gå inn til SFO.

Oppdatering kl 13:15:

Dette gjeld Hareid barneskule.

Ifølgje operasjonssentralen i politiet er det ikkje observert røyk eller flammar på skulen, men ei kraftig svilukt frå kjellaren.

Politiet skriv i ei twitteroppdatering av brannvesenet har sløkt flammane. Det har vore opne flammar i eit rom i kjellaren på Hareid barneskule. Brannvesenet gjennomfører utlufting.

Brannvesen melder brannen er slokket. Starter ventilering. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) December 17, 2019

Politiet melder tysdag ettermiddag at naudetatane er på veg til Hareid etter melding om brann i ein bygning.

Ifølgje 110-sentralen er det brann i ein skulebygning. Brannmannsskapar frå både Ulstein og Hareid rykkjer ut.

