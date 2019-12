Ulstein og Hareid med i regionalt partnarskap for entreprenørskap og vekst

Nyhende

14 kommunar går saman i eit regionalt partnarskap for entreprenørskap og vekst - som skal gi betre samhandling på tvers av kommunegrenser. Det kjem fram av ei pressemelding frå ÅKP tysdag ettermiddag.

Målet med dette partnarskapet er å bidra til at fleire entreprenørar i regione lukkastn. Arbeidet skal mellom anna leggje forholda betre til rette for nye aktivitetar ute i alle kommunane - og gjere kompetanse og ressursar tilgjengeleg for innovasjon og nyskaping.

ÅKP samla tysdag ordførarar og aktørar innanfor næringsutvikling for å diskutere felles aktivitetar for 2020.

- Det er ikkje mogleg å bygge komplette innovasjonssystem over alt. Når ein koplar fleire kommunar saman i ein regional partnarskap, der alle får tilgang til felles infrastruktur, tenester og kompetanse - så styrkjer ein kvarandre. Ikkje minst blir det mogleg med auka samarbeid med næringslivet i nabokommunane, seier prosjektleiar Oddbjørn Hatløy i ÅKP.

Prosjektet mellom ÅKP og dei 14 kommunane har i startfasen fått 1,3 millionar kroner i støtte frå Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Partnarskapen består av desse kommunane: Giske, Sula, Nye Ålesund (Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Ålesund), Hareid, Herøy, Ulstein, Ørsta, Volda (Hornindal), Sande, Vestnes, Stranda, Sykkylven, Fjord (Stordal og Norddal)