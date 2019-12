Kvit jul i nord – grått i sør

Nyhende

(NPK-NTB): Troms og Finnmark ligg an til å få ei kvit jul. I resten av landet blir det regn, gråvêr og plussgrader. – Ikkje mykje som tyder på jul, seier meteorolog.

Med under ei veke igjen til julaftan er det mange som følgjer spent med på vêrvarselet.

I alle landsdelar, med unntak av dei to nordlegaste fylka, vil det bli plussgrader og mildvêr i tida framover – og snøen kjem ikkje.

– Det er ikkje så mykje som tyder på jul, nei, seier vakthavande meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Varmt i vest

På Vestlandet ligg det an til å bli høge temperaturar dei neste dagane. Varmast kan det bli i Bergen med heile tolv plussgrader fredag.

Årsaka til alle plussgradene rundt om i landet er varm vind som blir blåsen nordover frå eit uvanleg varmt Europa.

– Det er varmt over heile Europa for tida, og enkelte stader i Sør-Europa er det om lag 20 grader no. Det er ganske uvanleg såpass seint på året, det pleier ikkje å vere så varmt som dette, seier Sarchosidis.

Kvit jul i nord

Ifølgje meteorologen vil plussgradene strekke seg heilt oppover mot Nordland, som heller ikkje kan rekne med ei kvit jul.

I Troms og Finnmark held minusgradene seg fram mot julaftan. Det kan ligge an til nedbør enkelte stader nærare julaftan, og det vil i så fall komme som snø.

Det er spesielt i Aust-Finnmark og på Finnmarksvidda det blir kaldast framover, med temperaturar ned mot 15 minusgrader.

Regn og grått

Torsdag kjem det ny runde med nedbør i heile Sør-Noreg. Det startar på Vestlandet torsdag morgon og spreier seg austover. Innan torsdag ettermiddag vil det vere nedbør over heile Sør-Noreg.

Fredag vil det vere grått og regn over store delar av Austlandet. Nedbøren vil spakne i god tid før julaftan, og ifølgje Sarchosidis vil det ikkje bli noko særleg påfyll av snø i den sørlege delen av Noreg.

– Viss ein vil ha kvit jul i Sør-Noreg må ein høgt opp på fjellet, seier meteorologen.

På sjølve julaftan vil det regne mest på Vestlandet, og elles vil det vere ustabilt vêr i Midt-Noreg, inkludert Trøndelag. Også i Nordland vil det vere enkelte byer og ustabilt vêr, medan det på Austlandet blir opphaldsvêr på julaftan.