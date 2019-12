Lang saksliste ventar kommunestyret

Nyhende

Førstkomande torsdag er det kommunestyremøte i Ulstein. Møtet startar klokka seks på kvelden, og det er ei lang liste med saker politikarane skal igjennom.

Den største saka denne kvelden er økonomiplanen 2020-2023 (budsjettet). Det er her dei bestemmer kva dei vil prioritere å bruke pengar på dei komande åra.

Dei skal gjere vedtak om eigedomsskatt. Eigedomsskatt vart innført i Ulstein frå 2018, med ein skattesats på to promille av eigedomsskattegrunnlaget, men utan botnfrådrag. For 2019 vart same skattesats vedteke, men då med eit botnfrådrag på 200 000 kroner per bueining. No diskuterer politikarane om dei skal auke botnfrådraget, eller eventuelt redusere skattesatsen. Eller kanskje storleiken på botnfrådraget kan variere etter kor mange bueiningar ein har? Dette skal altså politikarane ta stilling til torsdagskvelden.

Det er også ein del gebyr som skal regulerast, som satsar for gravferdsforvaltning, fyringsanlegg, gebyr og investering for vatn og avløp og gebyr for renovasjon.

Det skal vedtakast budsjett og økonomiplan for Ulstein Eigedomsselskap KF.

Utbygging av Ulsteinvik barneskule, står på sakslista. Det gjer også reforhandling av bruksavtale Høddvoll Stadion.

Ulstein kommunestyre skal ta stilling til kor mange flyktningar kommunen skal busetje i 2020.

Dei skal ta stilling til organisering av Vest Kontroll (kontrollutvalet), sluttbehandling av detaljregulering for Nedre Sundgotlegane og disponering av salsinntekter i høve SSIKT sitt utkjøp av investeringar.

Kommunestyret får også lagt fram som orientering ein rapport etter synfaring i Ulstein kyrkje i februar i år.

Heilt til slutt i møtet kjem det ei sak som er unnateke offentleg innsyn. Det er ei sak som gjeld erstatningssøksmål mot Ulstein kommune. Her skal kommunestyret få høyre om status og avklaring av mandat.