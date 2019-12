Nyhende

Sidan i fjor er det 11oo lærarårsverk i den offentlege grunnskulen. Det er færre elevar per lærar i alle trinn. Fleire lærarar har fagleg fordjuping med vidareutdanning, og det er færre ukvalifiserte i skulen.

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet tal som syner kor mange lærarar det er per elev i skuleåret 2019–2020. Tala syner at det har blitt fleire lærarar i skulen.

Landssnittet er 14 elevar per lærar i 1.–4. klasse. For fem år sidan var det 16,2 elevar. Samla er det for 1. –10. klasse 15,9 elevar per lærar i ordinær undervisning, mot 17 for fem år sidan.

Fylka Oslo og Akershus held seg ikkje innanfor lærarnormen for 1.–4. klasse, men dei andre fylka gjer det.

Hareid har 13,73 elevar per lærar i 1.–4. klasse. For 5. – 7. klasse er det 16,48 elevar per lærar. Og i 8. – 10. klasse er det 18,81 elevar per lærar.

Ulstein har 13,57 elevar per lærar i 1.–4. klasse. For 5. – 7. klasse er det 15,39 elevar per lærar. Og i 8. – 10. klasse er det 19,53 elevar per lærar.

I båe kommunane har talet på elevar per lærar gått ned samanlikna med året før. Då var det 15,79 elevar per lærar 1.–4. klasse i Hareid. Og 15,75 elevar per lærar.

Dette er lærarnorma

Lærarnorma vart innført hausten 2018. Det første året skulle det vera maksimalt 16 elevar per lærar på 1. –4. trinn, og 21 på 5. –10. trinn i ordinær undervisning.

Frå og med skuleåret som tok til sist haust var kravet skjerpa. No skal det maksimalt vere 15 elevar kvar lærar på 1. –4. trinn og 20 elevar per lærar på 5. –10. trinn.

Norma gjeld for kvar einskild skule, ikkje kommune.

Ikkje nok lærarar på alle skular

Om ein ser på lærartettleiken på kvar skule i Ulstein og Hareid, ser ein at Ulsteinvik barneskule har litt fleire born per lærar enn lærarnorma tilseier. Dette skuleåret er det 15,4 born per lærar på 1. –4. trinn. Skulen manglar 0,4 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet.

Men dei oppfyller norma for 5. –7. trinn.

Alle dei andre skulane i Ulstein og Hareid oppfyller minstekravet.