Link sender inn tilbod

Nyhende

Før sommaren gjennomførte UDI konkurransar i fem regionar om rammeavtalar for såkalla basismottak. Dette er rammeavtalar for drift av mottak med langvarige kontraktar. Fem tilbydarar i kvar av UDI sine fem regionar fekk tilslag på desse rammeavtalane, ein av dei er Link AS.

Link AS i Ulsteinvik tevlar mot Hero Norge As, Levanger kommune, Steinkjer kommune og Stiftelsen Sana om å få drifte eit asylmottak med 150 plassar. Kontrakten varer inntil 10 år, med eitt år oppseiingstid.

Hallstein Saunes i Link AS stadfestar til Vikebladet Vestposten at han vil sende inn eit tilbod innan fristen 13. januar. Deretter vil det bli ei synfaring til Ulsteinvik, før det blir klart i februar kven som vinn kontrakten. Det er forventa oppstart av mottaka til våren.

Føremålet med basismottak er å skape meir føreseielege rammer i mottaksdrifta for leverandørar, bebuarar, vertskommune og UDI ved at basismottaka har lange kontraktar med lang oppseiingstid.