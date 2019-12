Norled har fått nytt flagg

Nyhende

Slik ser det nye reiarflagget til Norled ut.

Moderne, framtidsretta og maritimt var ord som vart brukte då Norled nyleg lanserte sitt nye reiarflagg for dei over tusen medarbeidarane i Norled.

Det Stavanger-baserte reiarlaget vart selde til nye eigarar sommaren 2019, og trong difor eit nytt reiarflagg. Det eksisterande flagget vart att med dei tidlegare eigarane, DSD.

- Det er alltid sterke kjensler knytt til eit flagg, på same måte som ein logo. Me er glade for at me gjennom ein god og grundig prosess har lukkast med å skape eit nytt flagg me meiner rommar dei eigenskapane ved Norled som me ønskjer å formidle og som me er stolte over, seier konsernsjef Ingvald Løyning i Norled i ei pressemelding.

Det er byrået Melvær&Co i Stavanger som har utforma nye flagget. Namnet Norled består, og dei beheld også fargane raudt, kvitt og blått.