Forbrukarrådet ber folk hugse bytelapp i julegåvehandelen

Nyhende

Julaftan nærmar seg, og julehandelen er for lengst i full gong. Forbrukarrådet ber folk om å ta vare på bytelappen når ein kjøper julegåver.

Dei fleste har opplevd å få ei gåve som ein av ulike grunnar er nøydd til å byte, til dømes sko som ikkje passar eller kanskje ei jakke i ein annan farge enn den ein eigentleg ønskte seg.

I slike tilfelle er det lurt med bytelapp for å forsikre seg om at gåva enkelt kan bytast, minner Forbrukarrådet om.

– Det er ergerleg og lite miljøvennleg at gåver hamnar i skåpet. Bruk romjula til å byte gåvene som ikkje passar. Har du fått ei bukse i feil storleik eller dobbelt opp av same bok, har vi råda til deg for eit saumlaust byte, seier seniorrådgivar og jurist Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

To av fem byter julegåver

27. desember er den store bytedagen, og to av fem nordmenn byter julegåver, ifølgje ei undersøking gjennomført av Norstat for Forbrukarrådet i fjor.

Ifølgje undersøkinga ber litt over halvparten om bytelapp når dei kjøper julegåver. Bytevilkåra varierer veldig frå butikk til butikk.

– Ein del store kjeder gir svært rause bytevilkår. Nokre stader kan du få tilbake pengane for ei ubrukt vare etter eit halvt år. Andre lèt deg teste det du har kjøpt i ein månad, før du kan levere det inn og få pengane tilbake, opplyser Forbrukarrådet.

Menn kjøper dyrast gåve

Nordmenn bruker 5.700 kroner i snitt på julegåver i år, viser ei fersk undersøking utført av YouGov for Danske Bank.

Undersøkinga viser òg at menn er villige til å bruke om lag tre gonger så mykje pengar på éi enkelt gåve som det kvinner er. Menn svarer at dei er villige til å betale 5.606 kroner for éi gåve, medan kvinner i snitt svarer 2.055 kroner.

To av tre meiner at julegåvehandelen har tatt overhand, men berre 15 prosent synest dei sjølv kjøper for mange gåver til jul. Totalt planlegg kvar enkelt nordmann å kjøpe elleve julegåver i snitt.