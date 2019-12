Kommunen si forskring dekker tapet

Nyhende

Førre veke skreiv vikebladet.no at private forskringar måtte dekke private eigedelar som gjekk tapt i brannen på Hareid skule.

No melder Hareid kommune at i dette tilfellet vil kommunen si forsikring dekke tapet. Alle må levere inn skademelding til sitt private forsikringsselskap. Så dekker kommunen si forsikring nettotapet til privatpersonane.

Det vil seie, at om ein elev har tapt eigardelar for 7000 kroner, og foreldra si forsikring krev at dei betaler ein eigendel på 3000 kr, vil kommunen si forsikring dekke dei 3000 kronene.

Foreldre og føresette vil få meir informasjone om dette når skulen startar opp etter juleferien, 6. januar.