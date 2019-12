Kronene rullar inn

Nyhende

Dei felles fyrverkeria i Ulstein og Hareid er spleiselag mellom privatpersonar, næringsliv og kommunane.

- Korleis har innsamlinga gått?

- Det har gått veldig bra, svarer Erlend Friestad, informasjonskonsulent i Hareid kommune.

Han fortel at dei har fått inn i overkant av 34 000 kroner frå næringslivet, 17 000 kroner har privatpersonar vippsa til føremålet.

Kronerullinga gjekk så bra at Hareid kommune har utvida bestillinga frå 50 000 kroner til 65 000 kroner til fyrverkerishow. - Folk må berre halde fram med å gje pengar. Alle monnar drar, seier Friestad. Folk bidreg med det dei har, alle er velkomne til å gje, anten det er ti kroner eller meir. Eit eventuelt overskot går til fyrverkeri neste år. Kommuen må bestille alt i februar, så då er det godt å vite at dei har pengar til føremålet. Dei må bestille for minst 50 000 kr.

- Det er kjempekjekt! Folk har vore ivrige, seier han og informerer om at dei har samla inn fleire kroner no enn same tid i fjor. No gler me oss stort til nyttårsaftan klokka ti, og håper at folk i krinsane også kjem inn til sentrum for å sjå, seier Friestad.

To show i Ulsteinvik

Også i Ulstein rullar det inn med kroner til fyrverkeri. No hadde dei igjen ein god del kroner frå i fjor, då fyrverkeriet vart avlyst på grunn av den sterke vinden. Det har vore ein del diskusjon om kva dei skal gjere i år, fortel Line Urke i Ulstein Næringsforum, men dei har kome til det at dei vil ha to oppskytingar i år. Eitt klokka åtte, så også borna kan få med seg det flotte synet. Og eitt klokka tolv.

Vil både ha eit fyrverkeri for born og eit hovudfyrverkeri i Ulsteinvik: Satsar på to fyrverkeri i år

Så dei har samla inn ekstra pengar til fyrverkeri også i år.

- Eg håper folk ikkje kjøper eige fyrverkeri, men tar med ungane og kjem til Ulsteinvik klokka åtte for å sjå på det felles fyrverkeriet, seier Urke og spår folkefest. Fyrverkeriet for to år sidan samla veldig mykje folk i sentrum, og god stemning.

Ho meiner det beste er at folk støttar opp om fellesfyrverkeria, så blir det betre for hundar og andre som er redde for dei høge lydane. Og det er også det beste for tryggleiken.

I år kan altså dei ivrigaste få med seg tre store fyrverkerioppskytingar på Hareidlandet.

- Det er fantastisk flott å sjå på, slår Urke fast.