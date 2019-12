Takk og god jul

Nyhende

Staben er den same som i 2018: to marknadskonsulentar, fire journalistar og ein redaktør/dagleg leiar. Målet vårt er å halde lesarane oppdaterte på det som skjer på Hareidlandet, både på nett og papir. Vi var litt spente på kva reaksjonar vi kom til å få då vi i slutten av mai gjekk frå tre til to papiraviser i veka. Dei fleste reaksjonane har vore positive, heldigvis.

2019 må vel seiast å vere eit nyheitsår utan dei store, dramatiske hendingane i vårt område. Men mange saker skapte engasjement og diskusjon, det såg vi til dømes i tida rundt lokalvalet. Vi hugsar også den sterke historia til Øvrelid-søskena, Karsten Warholm sitt andre VM-gull og at Hareid-Sulesund fekk tre splitter nye ferjer. 2019 var også året med tumultar i Hødd IL, som fylte 100 år 1. august. Ulstein Verft leverte verdas største hybridferje, Color Hybrid, medan Kleven Verft gjorde ferdig ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen. Rolls-Royce vart overteke av Kongsberg, og historia om Richard som tok tak då onkelguten var i gang med ei kriminell løpebane, rørte mange.

Det er på tide å takke alle som stiller til intervju, alle som sender lesarinnlegg og alle som tipsar oss. Ei takk også til alle som kjøper annonseplass i avisa og sjølvsagt også til alle som abonnerer. Det er kjekt å sjå at talet på abonnentar har halde fram med å auke også i 2019, i skrivande stund er talet 3782, noko som er 100 fleire enn då året starta. Vi håper at vi også i 2020 kan gje lesarane noko å snakke om, noko felles.

Neste papiravis kjem på nyårsaftan, men vikebladet.no er ope døgnet rundt. Har du eit tips, blir vi glade viss du tek kontakt!

Helsing oss som jobbar i Vikebladet Vestposten